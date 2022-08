Tráfego na Serra do Rio do Rastro está totalmente interditado

ATENÇÃO MOTORISTAS!

Em boletim divulgado na noite desta quarta-feira (10), a Polícia Militar Rodoviária informa que a Serra do Rio do Rastro está interditada por questões de segurança. Assim que amanhecer, a equipe de manutenção fará uma nova avaliação do local. O bloqueio acontece pelo grande risco de queda de barreiras.

Veja a seguir o boletim divulgado na integra:

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), informa:

10/08/2022 as 19h25min

Rod SC 390

Serra do Rio do Rastro ️

Com Alteração.

Por questão de segurança, o tráfego será totalmente Interditado.

Ao amanhecer, a Equipe de Manutenção poderá trabalhar com segurança.

Fonte: Cmte 21ºGrupo PMRv Bom Jardim da Serra