Faleceu nesta quarta-feira Júlio César Ribeiro Ramos ele que foi o criador do entrevero de Pinhão e o pioneiro do Turismo Rural no Brasil, juntamente com Sônia Gamborgi, onde levaram o nome de Lages para todo o Brasil.

Nossos mais elevados sentimentos e reconhecimento à contribuição do turismo para Santa Catarina.

O velório está acontecendo na Capela São Pedro.