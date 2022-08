Saúde; Os benefícios do própolis

Quais são os benefícios do própolis? Além de produzir um delicioso mel, as abelhas produzem uma espécie de resina a partir dos materiais que coletam dos brotos das árvores, que misturam com cera, e da própria saliva, que usam como uma espécie de cola que cobre seus favos para evitar a entrada de invasores . Isso é própolis.

Devido à sua composição, a própolis é uma substância complexa que, segundo os cientistas , pode ter até 300 compostos diferentes, mas contém principalmente resina de árvores e plantas, cera de abelha, pólen e óleos essenciais e aromáticos.

De acordo com uma publicação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, uma pesquisa mostrou que os pacientes com Covid que fizeram ingestão de própolis reduziram o tempo de internação.

Os benefícios do própolis: Como posso usá-lo?

Um dos mais estudados são os que você pode ter com câncer . Segundo pesquisas , a própolis seria capaz de impedir a multiplicação de células cancerígenas, reduzir a possibilidade de novas células se tornarem malignas e impedir que elas se comuniquem entre si.

Você poderia aplicá-lo em feridas, pele para promover a cicatrização, além de evitar que sejam infectados por microorganismos. Em um estudo publicado em 2015, eles descobriram que ajuda na regeneração dos tecidos e permite uma melhor cicatrização.

No entanto, lembre-se de que algumas pessoas podem desenvolver uma reação alérgica ou dermatite ao entrar em contato com a própolis.

Outros estudos mostraram que pomadas para tratar herpes , genital ou tipo 1 (que aparece na boca), que contêm própolis, podem ajudar a controlar o desconforto mais rapidamente. Segundo pesquisas, reduz a concentração do vírus e ajuda o organismo a se proteger contra futuras lesões.

Com informações: Cenário MT