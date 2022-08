É hoje! Como observar a última ‘superlua’ do ano, em conjunção com brilhante Saturno

O primeiro dos grandes espetáculos celestes de agosto acontece hoje (11): a superlua do Esturjão. Para enfeitar ainda mais o céu noturno, ela estará em conjunção com o brilhante planeta Saturno.

Esta é a terceira e última “superlua” de 2022 — uma nomenclatura polêmica para os astrônomos. Por estar um pouco mais próximo da Terra, nosso satélite poderá aparecer até 15% maior e 30% mais brilhante. Mas não é algo tão perceptível aos nossos olhos; será tão exuberante quanto toda Lua cheia.

O fenômeno é visível a olho nu, de qualquer parte do Brasil. Basta um céu limpo. Moradores do eixo Sul/Sudeste do país podem ter a observação prejudicada, devido ao mau tempo na região, com chuvas e fortes ventos.

Lembrando que um site ou app de astronomia (como Skywalk, Starchart, Sky Safari ou Stellarium) são úteis para encontrar a posição dos objetos e prever os melhores horários de visibilidade em sua região.

Como ver?

A Lua cheia nascerá por volta das 17h30, a leste, junto com o pôr do Sol (que estará a oeste). Quem tiver uma vista desobstruída, poderá acompanhar os dois fenômenos simultaneamente, um em cada lado do firmamento.

Ela ficará visível durante toda a noite, até o amanhecer. Basta acompanhar seu movimento pelo céu.

E, se olhar logo abaixo da Lua, ligeiramente à esquerda, lá estará o planeta Saturno — ele tem a aparência de uma grande estrela de brilho fixo amarelo-alaranjado.

Aproveite para admirar a “superlua” na primeira hora após nascer, mais próxima do horizonte, pois efeitos ópticos fazem com que ela pareça maior, devido à perspectiva com referenciais terrestres, como prédios e árvores.

Nesse período, ela também pode apresentar belas variações de tonalidade, amarelada, alaranjada ou até mesmo avermelhada, por causa da interação com a atmosfera.

Repare que as melhores fotos sempre são nestes momentos. Quando ficar mais alta no céu, a Lua estará igualmente ou até mais brilhante — mas parecerá menor.

Se não conseguir ver hoje, a noite de sexta-feira (12) também é uma ótima oportunidade de observação, com nosso satélite ainda com 100% de iluminação. Ela nascerá um pouco mais tarde, por volta de 18h40.

Por que “do esturjão”?

Em antigas tradições, as Luas cheias costumavam ser relacionadas a significados culturais e místicos — que não têm qualquer embasamento astronômico. Povos nativos norte-americanos batizaram todas elas, associando-as a fenômenos naturais, como estações do ano, plantas e animais.

“Lua do Esturjão” é o apelido que algumas culturas deram para a Lua cheia de julho, época em que estes animais apareciam nos lagos. Eles são uma espécie rara e enorme de peixe de água doce, com aparência pré-histórica., .

Aqui no Brasil, com as estações invertidas em relação ao hemisfério Norte e outro tipo de fauna e flora, a maioria desses nomes não faz sentido. De qualquer forma, são metáforas interessantes.

Veja o calendário das próximas Luas cheias de 2022 e seus apelidos:

10/9 – Lua da Colheita

9/10 – Lua do Caçador

8/11 – Lua do Castor

8/12 – Lua Fria

O que é uma superlua?

Superlua não é um conceito astronômico, mas sim um nome popular. O termo foi, originalmente, cunhado por um astrólogo, Richard Nolle, em 1979. Mas, hoje, até a Nasa usa esta designação.

Em linhas gerais, é considerada “super” uma Lua cheia que coincide ou está bem próxima ao seu perigeu — momento do mês em que ela está mais perto da Terra, em sua órbita elíptica (como um oval, que se afasta e aproxima). A superlua pode ocorrer em qualquer fase, mas chama mais atenção na Lua cheia.

A de agosto estará a “apenas” 359.828 km da Terra, e o momento exato do perigeu é às 14h08 desta quinta-feira.

Já o ponto em que nosso satélite fica mais distante é chamado de apogeu (a cerca de 400 mil km); uma Lua cheia que coincide com ele, da mesma forma, pode ser chamada de “microlua”.

Com informações: Uol