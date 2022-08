Meteorologista Piter Scheuer confirma que foi tornado que causou estragos no RS

O meteorologista Piter Scheuer confirmou nesta terça-feira (16) que a tempestade registrada no Rio Grande do Sul foi causada por um tornado. A polêmica se era ou não um tornado tomou conta da internet nas últimas horas. Imagens “assustadoras” mostraram a velocidade dos ventos.

Scheuer informou que, durante a noite desta segunda (15) e madrugada de terça-feira (16), uma frente fria proporcionou (como previsto) a formação de algumas tempestades convectivas (chuva forte, raios, granizo e vendavais) com transtornos no Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina e Paraná.

O vendaval – com ventos que podem ter chegado a 150 km/h, segundo o MetSul – atingiu os vales, Porto Alegre, a Serra Gaúcha e o Litoral Norte. Os temporais foram somados ao granizo, com pedras de tamanhos médio a grande, além de fortes rajadas de vento. De acordo com o site, a maior rajada de vento registrada se deu na base aérea de Canoas, com 120,5 km/h.

Tornado confirmado

O meteorologista confirmou que o que aconteceu foi um tornado. Ele refere-se aos comentários sobre “ventos horizontais”, o que, segundo as críticas, não poderia caracterizar um tornado. No entanto, ele reforça que estes ventos podem estar presentes neste fenômeno.

“Para mim foi tornado sim. Não tem muito o que questionar”, afirmou Scheuer.

O tornado, segundo ele, aconteceu pela formação de uma supercélula (tipo de tempestade caracterizada pela presença de um mesociclone). Ela foi reforçada pelo intenso fluxo de ar quente e úmido vindo da Amazônia e o intenso cisalhamento direcional do vento (diferença na velocidade e/ou na direção do vento em uma distância relativamente curta na atmosfera).

