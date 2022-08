Solenidade marca assunção de comando da Polícia Militar em São Joaquim

Na tarde desta terça-feira, 16, foi realizada a solenidade de assunção de comando da 3º Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar com sede em São Joaquim SC. O evento foi realizado na Casa da Cultura do município.

O capitão José Luis Valério assumiu o comando da unidade. A Polícia Militar desde a sua criação sempre dispensou uma atenção especial e destaque a esses atos, por acreditar que simboliza conceitos e tradições, ao tempo que expressa reconhecimento e deseja boas-vindas ao oficial que assume o comando.

Participaram da solenidade, entre as autoridades civis e militares, o prefeito Municipal de São Joaquim, Giovani Nunes, o comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar (2ºCRPM), coronel Newton Fernando Ayres dos Anjos, e o Comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Fabiano da Silva que presidiu a solenidade.

Por fim, o Comandante do 2ºCRPM, coronel Fernando, em seu discurso, falou da importância que a cidade de São Joaquim possui no turismo da Serra Catarinense e ressaltou a competência do Capitão Valério, o qual assumirá com intuito de aprimorar, ainda mais, as ações de segurança, bem como desejou sucesso ao novo comandante no cumprimento dessa missão tão importante.

