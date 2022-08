Vem aí a Festa Nacional da Maçã; Uma tradição há mais de 50 anos

Após 2 anos, vem aí o retorno da festa Nacional da Maçã que é uma tradição que existe há mais de 50 anos. A história remonta a 1952, com a realização da Exposição Agropecuária de São Joaquim. Em 1956, o nome foi mudado para Festa Municipal da Maçã. Naquela época, a produção da fruta na cidade era ainda artesanal, em baixa escala. Em 1978, o evento tomou rumos e dimensões cada vez maiores, no ano de 1978 passa a denominar-se Festa Nacional da Maçã.

Desde então foi freqüentada por milhares de pessoas, consolidou agronegócios e fortaleceu a economia regional, projetando-se em muitas de suas edições com a participação de quatro presidentes da República: Ernesto Geisel (1978), João Figueiredo (1982), José Sarney (1988) e Fernando Collor de Mello (1991).

Localizada há mais de 1.300 metros acima do nível do mar, a região de São Joaquim foi agraciada com as condições climáticas ideais para o cultivo das melhores maçãs do Brasil. A fruta começou a ser produzida em escala comercial no município por volta de 1975 e hoje é o carro chefe da economia joaquinense.

A Capital Nacional da Maçã e a Capital Catarinense dos Vinhos Finos de Altitude vai realizar 22ª Festa a Nacional da Maçã em “edição especial” de 7 a 11 de setembro, no Parque de Exposições Geraldo José Coral. Sendo a primeira festa a ser realizada durante a época da florada das macieiras um “show à parte”. Mas a fruta protagonista da festa não vai faltar por causa da tecnologia que garante o fornecimento de maçã o ano todo através dos sistemas de armazenamento.



Com uma vasta programação uma incrível estrutura com 03 palcos divididos em atrações culturais como invernadas e apresentações da tradição gaúcha, o Palco Gala com apresentações dos artistas locais e regionais e o Palco Fuji, uma arena fechada que trará os shows nacionais.

Para o prefeito Giovani Nunes o retorno da festa visa valorizar o empenho dos produtores que produzem uma das melhores maçãs do mundo. O produtor merece esse reconhecimento e a festa abre portas, divulga o setor, divulga a cadeia produtiva da maçã e faz a confraternização entre os joaquinenses e turistas de todos os estados do Brasil”. Destacou o Prefeito Giovani Nunes.

Veja a programação completa “oficial” da Festa Nacional da Maçã 2022

Atrações/Shows

07 de setembro – Guilherme e Benuto;

08 de setembro – Paulinho Mocelin + Dazaranha;

09 de setembro – Bruninho e Davi + Dj Cris no Beat;

10 de setembro – Israel e Rodolfo;

11 de setembro – Marcos e Belutti.





Os ingressos estão disponíveis on line, por meio deste link, nas modalidades Pista, Vip e On Stage.