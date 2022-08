Martinho de Haro promove Dia da Família com muita diversão

Um dia de muita diversão, foi a proposta pelo Martinho de Haro no dia 6 de agosto (sábado), comemorando o Dia da Família na escola, proporcionando brincadeiras, pinturas, jogos e muita diversão.

As famílias participaram de muitas atividades atrativas, dentre elas podemos citar gincana com os pais e filhos, jogos, pintura facial, maquiagem e corte de cabelo, bonecos da farinha, tipagem sanguínea, calculo IMC, verificação de glicose e no final foi servido um delicioso risoto e saladas.

O Dia da Família na Escola estimula a integração de alunos, pais, professores e da comunidade escolar.

Veja o vídeo feito pelos professores:

Veja as imagens:

Dia da família na escola no Martinho de Haro foi show, sucesso total.