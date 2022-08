Serra Catarinense e Litoral Sul recebem mais de 50 operadoras e agências de turismo

Trata-se de uma ação inédita organizada pelo Sebrae e Santur. Os visitantes farão um roteiro integrado entre as duas regiões

Com o objetivo de promover o trade turístico entre a serra e mar visando conhecer as potencialidades de oito municípios catarinenses, incluindo Florianópolis, Sul do Estado e a Serra Catarinense, seis operadoras de turismo e pelo menos 50 representantes de agências de viagens da Região Nordeste chegam à Santa Catarina nesta quarta-feira (17), onde permanecem até o dia 22 de agosto. O Fam Tour é promovido pelo Sebrae/SC e a Santur.

Os visitantes de Pernambuco, Alagoas, Natal e Bahia vão passar por Florianópolis, Urussanga, Tubarão, Praia Grande, Bom Jardim da Serra, Urubici, São Joaquim e Lages para ter contato com o principal atrativo da estação: o frio. A experiência vai mesclar ecoturismo com o toque da cultura italiana, regada a vinhos e farta gastronomia.

Após passagem por Florianópolis, o roteiro avança pelo Sul catarinense, entre os dias 18, 19 e 20, com passagens em pontos como a Rota da Uva e do Vinho Goethe, em Urussanga; da Rota Termas da Guarda, em Tubarão; e da Rota Caminhos dos Canyons, em Praia Grande.

Na Serra Catarinense

No sábado, dia 20, os agentes almoçam em Bom Jardim da Serra, e visitam o mirante da Serra do Rio do Rastro. Depois seguem para Urubici onde está programado um passeio nas pedras, na Cachoeira do Papuã, que possui um forte apelo sustentável. No dia 21, a vez de conhecer algumas das vinícolas de São Joaquim, onde irão almoçar e degustar vinhos com padrão internacional. Ainda no dia 21, chegam em Lages, onde farão um roteiro pelo centro histórico do município. No dia 22, encerram a visitação degustando produtos regionais em Bom Retiro, e seguem para o aeroporto em Florianópolis.

“A parceria entre Sebrae/SC e Santur visa a integração dos roteiros na prática, com o objetivo de ampliar e potencializar o trade turístico no território entre a serra e o mar. É um teste para a formatação de novos produtos, a partir da percepção e aceitação do cliente”, explica a gerente de projetos da Regional Sul do Sebrae/SC, Juliana Ghizzo.

“O Sul é um interessante nicho de mercado e o despertar da vocação turística da região tem relação direta com o trabalho de consultoria e capacitação que o Sebrae/SC desenvolve, há anos, em vários municípios. Eles atuam com grande expertise na organização e formatação de produtos turísticos, enquanto nós, da Santur, focamos na promoção dos destinos. É uma parceria para maximizar resultados”, pontua Fábio Luis Farber, gerente de promoção do turismo da Santur.

Foto: divulgação

Em anexo: o roteiro completo

Assessoria de Imprensa – Sebrae Serra

imprensalages@gmail.com

49 99149 4045