Serra do Corvo Branco é reaberta para tráfego de veículos

A Serra do Corvo Branco foi liberada para a passagem de veículos, às 17h desta quinta-feira (18). O tráfego sequirá livre nos dois sentidos sempre, entre às 17h às 9h da manhã do dia seguinte. De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira, a ideia é atender a demanda de mobilidade, e não de turismo, neste primeiro momento. A reabertura foi fiscalizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que também ficará responsável pela abertura e fechamento nos dias seguintes.

O tráfego de veículos na Serra do Corvo Branco estava interrompido desde maio, quando a fortes e insistentes chuvas derrubaram barreiras e levaram partes da pista. Sem condições de segurança, deu-se início ao trabalho emergencial.

O secretário adjunto da SIE, Alexandre Martins, explica que tanto as obras emergenciais (na parte mais íngreme) quanto as de pavimentação (nos trechos planos em Urubici e em Grão-Pará) seguem acontecendo todos os dias entre as 9h da manhã e as 17h (horário oposto ao da liberação do tráfego). A expectativa é de que a parte emergencial seja concluída em algumas semanas.

“Ainda que estejamos liberando, recomendamos atenção dos motoristas, já que é uma rodovia sinuosa e íngreme que está em obras. Seguimos monitorando as condições da pista e das encostas em dias de chuva, como é o caso de hoje. Ainda assim, verificamos que era possível liberar”, avalia Martins.

Na quarta-feira, equipes coordenadas pela SIE acompanharam a Defesa Civil do Estado na vistoria do trecho. O serviço é executado em três frentes: drenagem (para escoar a água das chuvas e desviar da estrada), contenção de encostas e recuperação de pista.

Como vai funcionar: