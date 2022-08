Simoni e Simaria anunciam fim da dupla

Fim de uma Simoni e Silmaria anunciaram o fim da dupla. Em um comunicado compartilhado no Instagram nesta quinta-feira (18), as irmãs confirmaram que seguem em carreira solo a partir de agora. As cantoras já estavam separadas profissionalmente e oficializam o fim da parceria após uma série de desentendimentos; Simaria já estava afastada dos palcos há cerca de dois meses. “Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória”, disse Simone. “Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística”, completou Simaria.