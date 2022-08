Guardiã da história de São Joaquim mostra para as soberanas toda a história catalogada da Festa Nacional da maçã

Nesta sexta-feira, 19 de agosto celebra-se o dia de quem tem a responsabilidade de registrar memórias a partir da coleta de relatos e documentos e fotos: o historiador. Trata-se de uma profissão que precisa ser muito valorizada, uma vez que a preservação de nossa história (e a recapitulação constante dela) é a principal maneira que temos para ter consciência de quem somos.



E as soberanas da 22° Festa Nacional da Maçã conheceram um pouco sobre a história da Festa Nacional da Maçã, através da guardiã da história de São Joaquim a Lurdinha, as soberanas puderam conhecer toda a história da Festa da Maçã catalogada por Maria de Lourdes Hugen Souza, em diversos álbuns…Lurdinha como é conhecida em São Joaquim é uma verdadeira influencer no resgate e valorização da história e através seus post em suas redes sociais divulga sua cidade seja na história, cultura, à arte ou o turismo sempre engajada, mostrando ligando o passado ao presente o que São Joaquim tem de melhor.

Quer fazer parte desta história também? Veja a programação completa “oficial” da Festa Nacional da Maçã 2022 e participe:

Atrações/Shows

07 de setembro – Guilherme e Benuto;

08 de setembro – Paulinho Mocelin + Dazaranha;

09 de setembro – Bruninho e Davi + Dj Cris no Beat;

10 de setembro – Israel e Rodolfo;

11 de setembro – Marcos e Belutti.

Os ingressos estão disponíveis on line, por meio deste link, nas modalidades Pista, Vip e On Stage.