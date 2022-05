Acumulo de chuva em Lages é de 90mm, segundo a Defesa Civil

Dados da Defesa Civil mostram que nas últimas 24 horas o acumulado de chuva em Lages é de 90mm. De acordo com secretário executivo da Defesa Civil, João Eduardo da Silva Pacheco, o monitoramento continua. Nessa terça-feira (03) as previsões indicam que pode chover de 40 a 60mm. Na quarta-feira, (4) de 40 a 50mm. “O que nos preocupa também é que o solo já está muito úmido e molhado. Temos que ficar atentos e auxiliar a comunidade que necessitar da Defesa Civil e dos órgãos públicos”, diz.

Os bairros mais atingidos em Lages pelas chuvas, até o momento, foram: Santa Catarina, Habitação, Vila Nova, São Luiz, Santa Helena, Novo Milênio, Araucária, Caça e Tiro, Várzea, Santo Antonio, Santa Clara, Promorar e Bom Jesus. O novo relatório da Defesa Civil mostra que 172 pessoas foram afetadas de alguma forma pela chuva em Lages.

Na manhã dessa terça-feira as equipes da Defesa Municipal atenderam uma ocorrência de deslizamento de terra com queda de árvore, no bairro São Luiz. “Nesta ocorrência não tivemos vítimas e nem residência atingida, apenas a obstrução da via, no momento da queda. Durante a última noite e madrugada nosso plantão fez também o monitoramento constante do nível de água do rio Carahá”, explica o secretário.

Qualquer emergência devido às chuvas e temporais a comunidade pode entrar em contato direto com a Defesa Civil Municipal nos telefones: 9 8406 4037 ou 199.

Com informações Rádio Clube