Com o slogan “Viva o Melhor da Serra Catarinense”, o Serra Catarina preparou uma programação especial que irá acontecer à partir das 15 horas de amanhã, sexta-feira 26, em Bom Jardim da Serra na praça José Caetano Amaral.

Com apresentações artísticas culturais de escolas e a apresentação do grupo de danças gaúchas ” Barbicacho” dança show e o show com a dupla “Martinez e Diana”.