Mais de 100 toneladas de estrutura para a Festa Nacional da Maçã de 2022

O Parque Nacional da Maçã, José Geraldo Coral, está recebendo mais de 100 toneladas de estrutura entre aço, lonas, pirâmides, stands, som, painéis e iluminação para a edição especial da Festa da Maçã 2022 que ocorre de 07 a 11 de setembro em São Joaquim.

A estrutura se divide em dois palcos que tematizam as duas variedades destaque de São Joaquim como o Palco Gala medindo cerca de 20×60 para shows locais e regionais e o Palco Fuji que com 40×60 para os principais Shows Nacionais da edição especial de 2022.

O Trabalho tem sido duro nos últimos 20 dias, com os produtores do evento em parceria com a Prefeitura de São Joaquim.

As máquinas da Secretaria de Obras fizeram toda a limpeza abrindo novas áreas no parque que poderá servir também para estacionamento, as ruas paralelas, dentro do Parque estão recebendo melhoramentos como alargamento e cobertura de brita. Novos palanques e cercas contornam a segurança do parque.

A área de Camping está recebendo melhoramentos, a iluminação está sendo modernizada, muitas novidades tomam conta da Festa como a área para os Cavalos Crioulos que receberá cerca de 18 tendas com 50 baias para a Exposição do Cavalo Crioulo.

Todo a estrutura deverá estar pronta já no final da próxima semana. Pirâmides deverão formar uma rua coberta, nas vias que dão acesso aos pavilhões. O trabalho continua incansavelmente em prol do maior evento de São Joaquim em 2022.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – 22ª Festa Nacional da Maçã

Dia 7 de setembro – Quarta-feira

• 16h desfile oficial de abertura da 22ª Festa Nacional da Maçã – Centro da cidade na rua Lauro

Muller.

• 18h abertura dos portões do Parque Nacional da Maçã Geraldo José Coral.

• Pavilhão Nacional da Maçã:

• 18h as 22h Abertura do museu de arte e cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

• 18h as 22h 2ª mostra Joaquinense dos vinhos finos de altitude;

• 18h as 22h mostra da qualidade Nacional da Maçã;

• 18h as 22h mostra regional da qualidade do queijo artesanal serrano;

• 18h as 22h mostra do mel produzido na Serra Catarinense.

Pavilhão I:

• 18h as 22h feira de artesanato – EXPONEVE.

Pavilhão II:

• 18h as 22h exposição de bovinos da Associação de Cabanhas dos campos de

cima da serra – ARCS.

Pavilhão III:

• 18h as 22h mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO;

• 18h as 22h exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos campos de

cima da Serra – ARCS.

Palco Gala:

• 19h cerimônia oficial de abertura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

• 21h show banda Chê Lokedo.

ARENA FUJI:

• 23h Gravação do DVD GRUPO MATIZES;

• 00:30h SHOW NACIONAL GUILHERME E BENUTO.

Dia 8 de setembro – Quinta-feira

• 10h abertura dos portões do Parque Nacional da Maçã Geraldo José Coral.

Pavilhão Nacional da Maçã:

• 10h as 22h museu de arte e cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

• 10h as 22h 2ª mostra Joaquinense dos vinhos finos de altitude;

• 10h as 22h mostra da qualidade Nacional da Maçã;

• 10h as 22h mostra regional da qualidade do queijo artesanal serrano;

• 10h as 22h mostra do mel produzido na Serra Catarinense.

Pavilhão I:

• 10h as 22h feira de artesanato – EXPONEVE.

Pavilhão II:

• 10h as 20h exposição de bovinos da Associação de Cabanhas dos campos de

cima da serra – ARCS.

Pavilhão III:

• 10h as 22h mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO;

• 10h as 20h exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos campos de

cima da Serra – ARCS.

Palco Gala:

• 14h as 18h shows musicais “músicos destaques do Festival Municipal da canção

e convidados”;

• 19h show musical Zé Henrique;

• 20h show Banda San Marino.

ARENA FUJI:

• 22h show PAULINHO MOCELIN;

• 23:30h SHOW NACIONAL DAZARANHA.

Dia 9 de setembro – Sexta-feira da tradição

• 10h abertura dos portões do Parque Nacional da Maçã Geraldo José Coral.

Pavilhão Nacional da Maçã:

• 10h as 22h museu de arte e cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

• 10h as 22h 2ª mostra Joaquinense dos vinhos finos de altitude;

• 10h as 22h mostra da qualidade Nacional da Maçã;

• 10h as 22h mostra regional da qualidade do queijo artesanal serrano;

• 10h as 22h mostra do mel produzido na Serra Catarinense.

Pavilhão I:

• 10h as 22h feira de artesanato – EXPONEVE.

Pavilhão II:

• 10h as 20h exposição de bovinos da Associação de Cabanhas dos campos de

cima da serra – ARCS.

Pavilhão III:

• 10h as 22h mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO;

• 10h as 20h exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos campos de

cima da Serra – ARCS.

• Camping Parque Nacional da Maçã:

• 13h abertura da Expo Feira “3ª Exposição incentivo primavera crioula –

NCCCCN”.

Palco Gala:

• 16h Missa crioula;

• 18h Show de dança com o grupo Dançar Passarela;

• 19h Show musical Dakele Jeito;

• 20h Show Capitão Faustino;

• 21h Show Som do Sul.

ARENA FUJI:

• 23h SHOW NACIONAL DJ CHRIS NO BEAT;

• 00:30h SHOW NACIONAL BRUNINHO E DAVI.

Dia 10 de setembro – Sábado

• 10h abertura dos portões do Parque Nacional da Maçã Geraldo José Coral.

• Pavilhão Nacional da Maçã:

• 10h as 22h museu de arte e cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

• 10h as 22h 2ª mostra Joaquinense dos vinhos finos de altitude;

• 10h as 22h mostra da qualidade nacional da Maçã;

• 10h as 22h mostra regional da qualidade do queijo artesanal serrano;

• 10h as 22h mostra do mel produzido na Serra Catarinense.

Pavilhão I:

• 10h as 22h feira de artesanato – EXPONEVE.

Pavilhão II:

• 10h as 20h exposição de bovinos da Associação de Cabanhas dos campos de

cima da serra – ARCS.

Pavilhão III:

• 10h as 22h mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO;

• 10h as 20h exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos campos de

cima da Serra – ARCS.

• Pista de Remates Associação Rural e Sind. Rural Parque Nacional da Maçã:

• 13h as 20h 32ª Feira da Novilha e Novilho, Entrada de animais.

• CTG Minuano Catarinense:

• 10h início do 2º Rodeio da Capital Nacional da Maçã.

• 10h as 22h 1º Concurso cultural do Grupo de Arte e Cultura Raízes do tempo e

GDG portela;

Camping Parque Nacional da Maçã:

• 13h Abertura da Expo Feira – 3ª Exposição incentivo primavera crioula –

NCCCCN.

Palco Gala:

• 16h Show grupo Seiferts;

• 17h Show musical Alcione e Alcionei;

• 18h Show Zando e Banda Galileo;

• 20h Show Grupo Trinca;

• 22h Show Grupo Galopaço.

ARENA FUJI:

• 00h Show Henrique Hames;

• 01:00h SHOW NACIONAL ISRAEL E RODOLFO.

Dia 11 de setembro – Domingo da família

• 08h as 14h 32ª Feira da novilha e do novilho “visitação e leilão” – Pista de remates

Assoc. Rural e Sind. Rural de São Joaquim Parque Nacional da Maçã.

• 10h Abertura dos portões do Parque Nacional da Maçã Geraldo José Coral.

• Pavilhão Nacional da Maça:

• 10h as 21h museu de arte e cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

• 10h as 21h 2ª mostra Joaquinense dos vinhos finos de altitude;

• 10h as 21h mostra da qualidade nacional da Maçã;

• 10h as 21h mostra regional da qualidade do queijo artesanal serrano;

• 10h as 21h mostra do mel produzido na Serra Catarinense.

Pavilhão I:

• 10h as 21h feira de artesanato – EXPONEVE.

Pavilhão II:

• 10h as 20h exposição de bovinos da Associação de Cabanhas dos campos de

cima da serra – ARCS.

Pavilhão III:

• 10h as 21h mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO;

• 10h as 21h exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos campos de

cima da Serra – ARCS.

CTG Minuano Catarinense:

• 10h 2º Rodeio da Capital Nacional da Maçã;

• 10h as 17h 1º Concurso cultural do grupo de arte e cultura Raízes do Tempo e

GDG Portela.

Palco Gala:

• 10h Show Nacional Gospel – Banda Gratidão;

• 14h as 17h Show Infantil Mundo Kids;

• 17:30h Show Garotos de Ouro;

ARENA FUJI:

• 20h Show Martinez e Diana;

• 21h SHOW NACIONAL MARCOS E BELUTTI.

• 00h Show pirotécnico de encerramento da 22ª Festa Nacional da Maçã.