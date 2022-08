Imagens flagra mulher fazendo espécie de ‘ritual’ em frente a prefeitura de SC

Imagens mostram mulher com velas acesas e fumando um charuto, em plena luz na calçada, em frente do prédio da prefeitura de Blumenau

Uma cena curiosa foi flagrada na calçada em frente ao prédio da prefeitura de Blumenau na manhã desta quinta-feira (25). Uma mulher aparece nas imagens fazendo uma espécie de “ritual”, que poderia ser até um ritual religioso.

O vídeo mostra a mulher com velas acesas na calçada e fumando um cachimbo. Outros materiais são vistos no local, mas pelas imagens não é possível identificar o que são.

O espaço usado pela mulher para fazer o “ritual” fica em frente a prefeitura e também a nova praça que está sendo construída. No local há um tapume das obras.

Conversei com os taxistas que trabalham ao lado. Eles disseram que ficaram surpresos com a cena em plena luz do dia. “Tinhas flores no local também. Não havia nenhuma foto. Logo depois a equipe da obra da praça já tirou os materiais da calçada.”, disse um dos taxistas.

RODRIGO VIEIRA