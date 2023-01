Registros da enxurrada de hoje na Serra do Rio do Rastro; impressionante veja as imagens

Devido às fortes chuvas que ocorreram nesta quarta-feira (18), houve vários pontos de alagamentos na Serra do Rio do Rastro (SC-390) incluindo alguns pontos de quedas de barreiras. As quipes de manutenção Defesa Civil e SIE estão se mobilizando para a desobstrução e tão logo que acalmem as chuvas e as águas que estão sobre a rodovia sejam totalmente escoadas a Serra será liberada, mas no presente momento não há previsão de liberação.

A Polícia Militar Rodoviária orienta aos motoristas para que procurem rotas alternativas.