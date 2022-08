Produtores rurais do planalto serrano terão cerca de 50 oportunidades gratuitas de qualificação em setembro

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), promoverá no mês de setembro cerca de 50 cursos gratuitos para o público do campo no planalto serrano. Em todo o Estado serão 450 capacitações realizadas em parceria com os Sindicatos Rurais. A programação pode ser acessada no http://www2.senar.com.br/Evento, com especificação de carga horária, local e data.

Os treinamentos fazem parte dos programas de Formação Profissional Rural (FPR) e da Promoção Social (PS), que visam auxiliar no desenvolvimento da produção de alimentos de forma sustentável e promover avanços sociais no campo. São beneficiados produtores e trabalhadores rurais que buscam aprimorar o conhecimento para aumentar a produtividade e promover inovações nas propriedades.

Para o presidente do sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo, a qualificação é o melhor caminho para o desenvolvimento em todos os setores da economia do agronegócio. “Manter produtores e trabalhadores rurais qualificados é um desafio frente às novas tecnologias e à constante inovação no campo. Nos últimos anos, não somente o Senar/SC como também outras entidades, órgãos e instituições, vêm fortalecendo cada vez mais as ações de profissionalização no meio rural. Isso é muito significativo porque conquistamos grandes avanços, tanto que temos excelentes cases de sucesso no Estado”.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, ressalta que a entidade trabalha com diversos treinamentos em várias áreas de prestação de serviços, gestão e apoio na agricultura e pecuária, visando a segurança e o sucesso na oferta de matéria-prima para as agroindústrias em quantidade, com qualidade e regularidade. “Hoje não basta apenas produzir. É necessário também gerenciar e atender as demandas tão necessárias do dia a dia. Para isso, o produtor deve estar preparado com conhecimento para implementar novas técnicas e tecnologias”.

As qualificações oferecidas mensalmente apresentam técnicas para melhorar a gestão dos negócios rurais e para o desenvolvimento de atividades de complementação de renda. Os cursos da Formação Profissional Rural envolvem as áreas de agricultura, agroindústria, aqüicultura, atividades de apoio agrossilvipastoril, atividades relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura. Na Promoção Social a programação inclui treinamentos nas áreas de alimentação e nutrição, artesanato, educação, organização comunitária e saúde.

Todo o cronograma de treinamentos atende as demandas levantadas pelos Sindicatos Rurais, cooperativas e parceiros do setor de cada região. Interessados devem procurar o Sindicato Rural do seu município para inscrições.

SINDICATO RURAL DE SÃO JOAQUIM

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM AGROTÓXICOS – NR 31

SÃO JOAQUIM/ SEDE

01/09/2022 a 05/09/2022

SINDICATO RURAL DE SÃO JOAQUIM

CONFEITARIA

SÃO JOAQUIM

SEDE – CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

01/09/2022 a 02/09/202

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO PRODUTOR RURAL

SINDICATO RURAL DE BOM JARDIM DA SERRA

PRODUÇÃO CASEIRA DE PÃES E BISCOITOS

BOM JARDIM DA SERRA/ SEDE DO CRAS

28/09/2022 a 30/09/2022

SINDICATO RURAL DE BOM JARDIM DA SERRA

ARTESANATO COM PINTURA

BOM JARDIM DA SERRA/ SALÃO SÃOJOSÉ

27/09/2022 a 30/09

SINDICATO RURAL DE BOM JARDIM DA SERRA

PRODUÇÃO CASEIRA DE PÃES E BISCOITOS

BOM JARDIM DA SERRA

SEDE DO CRAS

28/09/2022 a 30/09/2022

SINDICATO RURAL DE SÃO JOAQUIM

TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

SÃO JOAQUIM/ SEDE

28/09/2022 a 30/09/2022

Confira programação completa: http://www2.senar.com.br/Evento com especificação de carga horária, local e data.

Jornalista Responsável – Marcos A. Bedin – MTE