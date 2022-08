Lançamento regional da 22ª Festa Nacional da Maçã movimenta o Lages Garden Shopping

O Lages Garden Shopping foi palco do lançamento regional da 22ª Festa Nacional da Maçã, na noite desta terça-feira (30). A comitiva de divulgação do evento que acontece de 07 a 11 de setembro esteve presente também no Programa Oh de Casa da Bia Melo.

O evento contou com a participação das Soberanas, rainha Laís Matos de Liz, as princesas Ana Paula Lemos e Anandria Guimarães Nunes, também marcaram presença o Prefeito, Giovani Nunes, Vice-prefeita, Ana Melo Arruda, Secretário de Educação, Fabiano Padilha, Diretora de Cultura Maria Alice de Souza, representantes do GDG Portela e GAC Raízes do Tempo e diversos jornalistas da Serra Catarinense.

Um cenário com maçãs e produtos joaquinenses com identificação geográfica foi montado pela equipe da Secretaria de Turismo de São Joaquim, uma decoração que encantou quem passava pela praça de alimentação do Lages Garden Shopping.

Durante o programa especial sobre a Festa Nacional da Maçã, as soberanas fizeram o convite para o evento e autoridades falaram sobre o maior evento do município, através das telinhas os espectadores puderam ver como será o 1º Concurso Cultural Artístico que valoriza a tradição gaúcha.

A festa terá no dia 07 de setembro – Guilherme e Benuto; 08 de setembro – Paulinho Mocelin + Dazaranha; 09 de setembro – Bruninho e Davi + Dj Chris no Beat; 10 de setembro – Israel e Rodolffo;11 de setembro – Marcos e Belutti. A entrada em todos os dias é gratuita no parque, só é cobrado ingressos para acessar a Arena Fuji.

Os ingressos podem ser adquiridos acessando o site oficial pelo link https://festanacionaldamaca. com.br/ ou nos pontos de venda físico, Ótica Santinho, Snow Case e Armazém do Lanche e Praça Cezário Amarante em São Joaquim. Posto Ipirella em Bom Jardim da Serra, Lojas Honolulu em Lages, Empório das Quinquilharias em Painel, Serra Mix em Urupema, Cacau Serra e Posto Baldessae em Urubici.

São Joaquim te espera para uma bela experiência!

Fotos: Dionata Costa