Seminário de Turismo mobilizou setor público e privado da Serra Catarinense

“Os prefeitos da Serra Catarinense são parceiros do governo do Estado e estamos apostando alto no turismo como fonte de geração de renda, oportunidades e desenvolvimento. Este seminário demonstra o quanto estamos solidários e comprometidos com o turismo regional”. A declaração é do presidente da Amures prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, que participou nesta quinta-feira (23), no auditório da CDL de Lages, do Conect Serra Unindo Turismo e Negócios.

Idealizado pelo deputado estadual Lucas Neves, o evento teve apoio de diversas entidades, como Amures, Comissão de Turismo e Meio Ambiente e Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina (Alesc), Sebrae, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Empresarial de Lages (Acil), Conselho de Turismo da Serra Catarinense (Conserra), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Epagri e Fecomércio.



“Este seminário tem de entrar para o calendário de ventos e na programação do próximo ano. É um palco de discussões com objetivo de fomentar o empreendedorismo, fortalecer os elos do turismo e as instituições públicas e privadas, na perspectiva de gerar negócios, promover networking e troca de ideias”, citou o deputado. Ele agradeceu ao governador Jorginho Mello, por ter apoiado o evento e reiterou estar do lado dos prefeitos nas causas pelo desenvolvimento do turismo regional.



O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade Jerry Comper, palestrou sobre a importância da infraestrutura na promoção do turismo. Também o secretário de Estado de Turismo, Evandro Neiva, falou sobre as ações do governo na promoção do turismo em Santa Catarina. E destacou a importância da Serra Catarinense como destino turístico do Estado.



O Coordenador de Articulações Estratégicas da Regional Sul da Embratur, Luciano Boico, detentor de larga experiência nas áreas de planejamento estratégico situacional, economia, administração de empresas, recursos humanos, gestão de pessoas, formação e capacitação, também abordou no seminário sobre as ações do governo federal na promoção do turismo.

O evento teve como público alvo, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, profissionais do setor turístico, empresários, investidores, pesquisadores da área e público em geral.