Serra do Rio do Rastro: Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), informa cronograma interdição da Serra

Cronograma para interdição da Serra para realização do evento Uphill Marathon Dia 02/09/2022.

A Rod SC 390 será interditada das 19:00h às 21:00h na altura do km 391,500 ao km 392,300 (perímetro urbano de Bom Jardim da Serra).

Dia 03/09/2022

A Rod SC 390 será interditada das 04:00h às 11:30h na altura do km 402,800 ao km 421,000 (Serra do Rio do Rastro).

Dia 03/09/2022

A Rod SC 390 será interditada das 14:00h às 16:00h na altura do km (392,000) (perímetro urbano de Bom Jardim da Serra).

Dia 04/09/2022

A Rod SC 390 será interditada das 04:00h às 12:00h na altura do km 402,800 ao km 421,000 (Serra do Rio do Rastro).

“Nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida”.

Fonte:

Cmte 21ºGrupo PMRv Bom Jardim da Serra