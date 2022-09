Sanjo recebe “Menção Honrosa” do Ministério da Agricultura pela Produção Integrada de Maçã

Uma das mais importantes Cooperativas de São Joaquim, a Sanjo, foi agraciada pelo Ministério da Agricultura com um Certificado de Menção Honrosa pelo pioneirismo na implantação do sistema de Produção Integrada Agropecuária, primando pela qualidade, segurança, sustentabilidade e responsabilidade social de seus produtos agrícolas, por meio do Selo Brasil Certificado.

O certificado foi entregue para Makoto Umemya, gerente financeiro da Sanjo, pelas mãos de Secretária-Executiva Adjunta do Ministério da Agricultura Mara Marlene Machado Papini e pelo Secretário Adjunto de Inovação e Tecnologia do Ministério da Agricultura Cleber Oliveira Soares, nesta última quarta-feira (31), Estado de São Paulo, na sede da Associação Brasileira de Automação, em um evento técnico que reuniu produtores e especialistas.

Makoto destacou importância do evento que reuniu personalidades importantes, principalmente da área da produção integrada e inovação: “Para mim e para a Cooperativa Sanjo, foi surpreendente este evento que reuniu o Ministério da Agricultura e as principias autoridades da Produção Integrada e inovação. Hoje, a gente imagina que esse caminho da certificação não tem mais volta, a produção nacional tende a buscar os caminhos dessa certificação, um importante selo que está indo para mercado e que traz maior segurança e reconhecimento do consumidor. O que cobramos é que não houve muita divulgação do selo, mas houve uma espécie de compromisso do Ministério da Agricultura em trabalhar mais em sua divulgação, trazendo ainda mais reconhecimento ao mercado da maçã produzida pela Sanjo.” Relatou Makoto Umemya, Diretor Financeiro.

A Sanjo produz hoje cerca de 45 mil toneladas anuais de maçã, tendo 108 cooperados e uma das empresas mais importantes na Produção Nacional da Maçã, tendo mais de 20 anos de Produção Integrada, um verdadeiro mérito, agora reconhecido com a Certificação de Menção Honrosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O que é Produção Integrada

O Sistema de Produção Integrada Agropecuário da Cadeia Agrícola é focado na adequação dos processos produtivos para a obtenção de produtos vegetais e de origem vegetal de qualidade e com níveis de resíduos de agrotóxicos e contaminantes em conformidade com o que estabelece a legislação sanitária, mediante a aplicação de boas práticas agrícolas, favorecendo o uso de recursos naturais e a substituição de insumos poluentes, garantindo a sustentabilidade e a rastreabilidade da produção agrícola na etapa primária da cadeia produtiva, que é passível de certificação pelo selo oficial “Brasil Certificado”.

A Produção Integrada – PI tem como estrutura básica as Boas Práticas Agrícolas – BPA, previstas nas Normas Técnicas Específicas –NTE e documentos auxiliares, como manuais, grades de agrotóxicos, cadernos de campo e de beneficiamento que promovem o atendimento e o respaldo aos marcos regulatórios oficiais do País. Tais procedimentos visam oferecer garantias de eficácia na adoção das BPA, com ganhos de sustentabilidade, da conservação ambiental, de governança da produtividade, da competitividade e dos riscos quanto à segurança do agricultor, dos trabalhadores, e especialmente à saúde do consumidor.

PILARES DA PRODUÇÃO INTEGRADA – PI

O método: preconiza mecanismos que garantem a documentação, a formalização e a credibilidade do sistema de acreditação e da certificação;

O técnico: reúne tecnologias de produção, de gestão e de organização do sistema produtivo sustentável e comercialmente competitivo;

Consumo: preconiza mecanismos que garantem a participação social na concepção, na normatização e na gestão do sistema de produção capaz de garantir ao consumidor o pleno exercício de seus direitos.

Os Pilares da PI convertem-se nos seguintes resultados para consumidores envolvidos na cadeia agrícola: