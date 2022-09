Produtores Rurais da Coxilha Rica devem recorrer às notificações do IBAMA

A reunião em Brasília, que aconteceu na última quarta-feira (31) para tratar sobre as terras embargadas em Coxilha Rica, foi marcada pela apresentação de um memorial descritivo sobre a Operação Araxá e a defesa dos produtores rurais sobre as notificações e multas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O documento técnico de defesa dos produtores rurais, apresentado na reunião, foi protocolado junto ao presidente do Ibama, Eduardo Bim.

Com a presença do prefeito de Lages, Antônio Ceron, e com do secretário municipal da Agricultura e Pesca, Thiago Cordeiro, o Fórum tratou as questões jurídicas e as implicações da Operação com o Procurador Federal do Ibama, Thiago Carrion.

De acordo com a Prefeitura de Lages, agora caberá aos nove produtores rurais notificados e embargados recorrerem junto ao Ibama e, dentro de um prazo de cinco dias úteis, receberam uma resposta legal sobre o caso.