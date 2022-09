O motorista de um veículo gol, que seguia pela SC-114 em São Joaquim, próxima a ponte do Rio Lava-tudo, se envolveu acidente de trânsito, na manhã deste domingo, 04, mas por sorte do destimo, saiu ileso. Segundo informações o carro capotou e ficou com as rodas para cima, o acidente teve apenas danos materiais.