Capotamento em Bom Jardim da Serra

Durante a noite desse sábado (3), um capotamento foi registrado na estrada geral de Altos da Boa Vista, em Bom Jardim da Serra.



O motorista do veículo estava sozinho e não utilizava cinto de segurança. Ele apresentava palidez e escoriações no rosto e nas mãos. De acordo com a guarnição dos Bombeiros, o motorista também se queixava de dores na região do tórax e na lombar. Ele estava lúcido e comunicativo.

Enquanto a equipe os socorristas realizavam a estabilização, o motorista saiu sozinho do carro pela porta traseira do veículo, não respeitando as orientações da equipe de socorro.



Após uma nova abordagem, ele foi estabilizado e colocado na maca para condução ao hospital.