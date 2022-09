Apple quer manter venda de iPhone sem carregador e vai recorrer de decisão; A venda de produto incompleto ou despido de funcionalidade essencial

A Apple informou que vai recorrer de decisão da Justiça do Brasil que suspende a venda de iPhones sem carregador. Em comunicado, a empresa menciona que já ganhou “várias decisões judiciais no Brasil” e que os clientes estão “cientes das várias opções para carregar seus dispositivos”. O posicionamento da Apple ocorreu após a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), ligada ao Ministério da Justiça, ter multado a empresa em R$ 12,2 milhões e suspendido a venda de iPhones sem o carregador incluso, a partir do iPhone 12.

Em comunicado, a Apple argumentou que a remoção do carregador (adaptador que permite carregar o iPhone na tomada) tem relação com uma redução de lixo eletrônico.

“Adaptadores de energia representam nosso maior uso de zinco e plástico e eliminá-los da caixa ajudou a reduzir mais de 2 milhões de toneladas de emissões de carbono – o equivalente a remover 500 mil carros da estrada por ano”, diz a empresa (leia mais abaixo o posicionamento na íntegra da Apple).

Desde o iPhone 11, a Apple deixou de incluir o carregador na caixa do telefone. Ao comprar um iPhone novo, vem apenas um cabo com uma ponta Lightning e USB.

Alguns clientes brasileiros chegaram a processar a Apple pela remoção do carregador e ganharam a causa. Procons de diversos estados também multaram a companhia por remover o acessório da caixa dos telefones.

Segundo comunicado da Senacon, a Apple está sendo processada por “venda casada, venda de produto incompleto ou despido de funcionalidade essencial, recusa da venda de produto completo mediante discriminação contra o consumidor e transferência de responsabilidade a terceiros”.

Para o órgão do Ministério da Justiça, a justificativa da Apple sobre preocupação ambiental não é o suficiente. Para eles, a decisão da companhia (de remover o carregador) “transferiu ao consumidor todo o ônus”.

Além disso, a Senacon argumenta que se a empresa quisesse reduzir o impacto ambiental poderia mudar o padrão do seu carregador para USB-C — atualmente, a marca tem um padrão próprio chamado Lightning. A União Europeia, inclusive, tem uma determinação que eletrônicos vendidos no bloco a partir de 2024 sejam todos no padrão USB-C.

Com informações: Uol