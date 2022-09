Morte de cachorro após comer petisco é investigada em SC

Polícia Civil busca verificar a marca e o lote do petisco que teria sido ingerido pelo animal.

A Polícia Civil investiga a morte de um cachorro em Laguna, no Litoral Sul catarinense, após a ingestão de um petisco para animais. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu há cerca de dois meses, mas o Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado nesta semana.

De acordo com o delegado William Testoni Batisti, que está a frente do caso, a investigação está em fase preliminar e, no momento, busca verificar a marca e o lote do petisco que teria sido ingerido.

A tutora do cachorro relatou à polícia que tinha três cães em casa e que o único animal que adoeceu foi aquele que ingeriu o petisco em questão, comprado em uma loja de Florianópolis.

Ela registrou o BO após ver reportagens sobre morte de cachorros que haviam ingerido petiscos caninos no país.

“Como a morte foi há dois meses, sem registro anterior, talvez a pessoa já não tenha mais o petisco em casa, ou mesmo a embalagem ou nota fiscal para tentarmos verificar isso” informou.

A mulher deve ser ouvida pela polícia nesta semana.

O delegado orienta que, em casos assim, é importante guardar o produto e, se possível, a nota fiscal da compra. Com o boletim de ocorrência, essas informações contribuem para a investigação.

Casos no Brasil

No Brasil, outros casos de morte de animais envolvendo petiscos também são investigados. Em Belo Horizonte, o número de óbitos chegou a oito na segunda-feira (5). Há relatos de mortes em pelo menos oito estados, além de Minas Gerais e do Distrito Federal: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe e Goiás.

“É importante que o tutor procure a delegacia mais próxima e leve o produto para que seja investigado se realmente esse óbito, essas intercorrências se deram em razão da ingestão do petisco”, afirmou a delegada Danúbia Quadros, da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor.

Segundo a investigadora, tutores devem ficar atentos ao surgimento de sintomas nos cães após o consumo dos petiscos: em caso de convulsão, diarreia, vômito e prostração, é importante procurar a delegacia.

Fonte: G1