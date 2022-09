Animais de rua viram figurinhas da Copa em campanha para adoção em cidade de SC

O álbum de figurinhas da Copa está diferente! Uma ideia da Prefeitura de Laguna, no Sul catarinense, para incentivar a adoção de animais, tem chamado a atenção.

No clima da Copa do Mundo 2022, os cachorros viraram figurinhas do álbum pela seleção dos “doguinhos”, um time de pura fofura que está carente em busca de uma família.



Entre os integrantes, estão o Capuccino, Cãosemiro, Paquita e Gaya. A maioria estão castrados ou com a castração garantida, conforme a prefeitura.

Porém, antes de adotar um cãozinho é preciso ter responsabilidade e estar atento aos seguintes requisitos:

Todos na família estão de acordo com a presença do animal?

O animal terá onde ou com quem ficar quando o tutor for viajar?

O animal terá um espaço adequado para dormir e brincar?

O tutor terá tempo para fazer passeios e dar a atenção diária que o animal requer?

Haverá condições de levar o animal regularmente ao médico-veterinário?

Em caso de interesse em contribuir ou adotar um animal, entre em contato com a Gerência de Bem Estar Animal pelo telefone (48) 3644 0013.

Com informações do ND+