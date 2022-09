Se prepara que vem aí a 3° edição da Cavalgada Brutas no Comando em São Joaquim

Em outubro como diz a Ana Castela ” Se prepara” vem aí a 3° edicao da Cavalgada em homenagem ao Outubro Rosa, que está sendo carinhosamente preparada pela Equipe Brutas No Comando BNC o evento que sempre é grande sucesso será realizado nos dia 8 e 9 de outubro com apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim e inúmeras novidades para as apaixonadas por campeirismo. Haverá também o baile no dia anterior à cavalgada.

ONDE TUDO COMEÇOU

A Cidade de São Joaquim teve um feito histórico em 2020 quando com muitos desafios e obstáculos o grupo Brutas no Comando realizava a primeira cavalgada feminina da região e aderiram a campanha do Outubro Rosa.

E cada ano o evento vem tomando mais força com a presença de centenas de mulheres, montadas a cavalo, que comparecem ao evento. As destemidas tradicionalistas se perfilaram com seus cavalos, recebem uma benção e juntas rezaram uma Ave Maria gaúcha antes de partirem para a cavalgada pelas ruas e campos de São Joaquim.

Josiely Torres na primeira edição ela que é a fundadora do evento

As seguidoras do tradicionalismo mostram a incrível força de vontade, empenho e determinação e fazem uma cavalgada tão ousada com a participação única e exclusiva de mulheres com direito a gritos indígenas de guerra.

A cavalgada Feminina representa o empoderamento feminino, ou seja, a conscientização das mulheres de reivindicarem socialmente por igualdades de direito entre os diferentes gêneros.

O direito de unirem-se para um passeio a cavalo, solicitarem melhorias na saúde e educação, combaterem a violência contra as mulheres.