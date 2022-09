Carro capota e cai em Ribanceira em Urubici

Por volta das 23hs da noite deste domingo, 11, a condutora de um veículo Kia Cerato placas de Urubici trafegava pela SC 110, sentido Urubici para São Joaquim, quando no Km-411, perdeu o controle da direção saiu da pista, capotou e foi parar numa ribanceira de aproximadamente 40 metros.

A condutora foi socorrida por populares e conduzida pelo SAMU para emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages, com escoriações pelo corpo. A Polícia Militar Rodoviária Estadual, não conseguiu fazer o teste do etilômetro na condutora, devido a mesma estar sob efeito de medicações.

Fonte: Posto 11 Palmeira PMRv / SC