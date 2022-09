Encontro da Cultura, artes e tradição na Festa Nacional da Maçã foi um sucesso

Um espetáculo o primeiro concurso cultural de danças e apresentações gaúchas na programação da 22° Festa Nacional da Maçã. Encontro de Artes e Tradição foi o concurso Danças Tradicionais Gauchas realizado durante a festa nacional da maçã, o qual visa à divulgação da cultura em São Joaquim, a valorização da arte regional, a promoção do intercâmbio cultural entre os participantes, o incentivo ao desenvolvimento de novos talentos e proporcionou ao público um espetáculo ímpar e assim reafirmar a importância dos nossos valores, hábitos e costumes – legado da origem de nosso povo e as suas tradições. Durante dois dias, os artistas se apresentaram, com danças típicas, declamações e concurso de gaita.

Teve apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim através da Secretaria de Cultura.

O concurso encantou e animou o grande público que assistiram as Danças Tradicionais (Mirim, Juvenil, adulta, veterana e Xiru).

-Danças Tradicionais

-Gaita Tecla

-Declamação Peão

-Declamação Prenda

-Chula

-Danças Birivas