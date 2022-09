Visita de Luciano Hang marca dia histórico na Festa Maçã 2022

A Festa Nacional da Maçã teve seu dia histórico neste último domingo (11) com a presença ilustre do empresário Luciano Hang que chegou ao parque vestido de verde e amarelo em um sembante esperançoso e havidamente tranquilo.

Luciano foi recebido pelo Prefeito Giovani Nunes e anfitriões da Cidade da Neve. Logo de início foi presenteado pelo fruticultor joaquinense Zelindo Suzin com uma garrafa de uma de suas melhores safras.

Luciano caminhou pelo parque no meio do povão e encontrou amigos como Fumio Hiragami e contou os tempos dos anos 90 onde costumava a vir acampar na área de camping do Parque. No Almoço entre os amigos na área do Rancho Verde, também na área do camping, ele reverberou as maravilhas que São Joaquim tem a oferecer, ele foi presenteado com maçãs, vinhos e Frescal e na despedida não poderia ser diferente, ele e o prefeito Giovani Nunes foram ao meio do povo, na grande massa presente na festa, ele mostrou todo o carisma e simpatia que conquistou através dos anos sendo uma das maiores e mais famosos personalidades do Brasil neste momento e marcando então este dia histórico para a 22ª Edição da Festa Nacional da Maçã.

