PMRv inicia semana de atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito em São Joaquim

A 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, com sede no município de Painel, comprometida na busca de um trânsito mais humano e seguro para todos, iniciou na manhã de hoje (19) a semana de atividades de educação para o trânsito, alinhada com a Semana Nacional do Trânsito.

Com base no tema “Juntos salvamos vidas”, as ações marcam a segunda parte das atividades, sendo que a primeira foi realizada durante a segunda quinzena do mês de agosto do corrente ano, nas escolas dos municípios da região serrana, conforme prevê o programa.

Com a participação de 31 alunos da EEBM Jurema Hugen Palma, do município de São Joaquim, os quais foram recepcionados pelos policiais em sala de aula, lecionando novas orientações de como perceber riscos e se comportar de forma segura no trânsito, na condição de pedestres e ciclistas. Foi realizada também a entrega de um lindo prêmio aos vencedores do desafio cultural, pela elaboração de uma redação com o tema: “A Criança no Trânsito”. Distribuição de lanche e novas instruções práticas na pista de trânsito, montada no pátio da 2ª companhia. Tiveram ainda a oportunidade de conhecer um pouco sobre o trabalho dos policiais militares ambientais e cavalaria, que se fizeram presentes.