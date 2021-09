Uphill Marathon confirma edição para setembro em Bom Jardim da Serra

A 8ª edição da Uphill Marathon vai acontecer nos dias 11 e 12 de setembro. A principal será no Mirante Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Muitas novidades foram pensadas para a segurança dos atletas. Entre as novas medidas, as largadas serão feitas em ondas e os kits serão entregues na casa dos competidores. O evento, criado e idealizado pela X3M Sport Business, seguirá todas as orientações da Portaria de Santa Catarina, incluindo os protocolos sanitários vigentes para garantir a segurança de todos os participantes.

A prova também incentivará todos os inscritos a doarem seus agasalhos. Haverá pontos de coleta na largada para os que desejarem entregar seus casacos, que serão encaminhados para instituições da região.

Além das já tradicionais distâncias de 5, 10, 25, 42 e 67 km, os inscritos deste ano poderão encarar o Desafio Shogun e completar os 82 km, trajeto que reúne todas as provas. Durante os dois dias de evento, aqueles que conseguirem superar todas as distâncias serão os primeiros chefes do clã Uphill. E aqueles que completarem o novo desafio no menor tempo ganharão inscrição gratuita vitalícia para a Uphill Marathon (masculino e feminino).

Fonte: Contrarelogio