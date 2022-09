Petrobras reduz preços de gás de cozinha em 6% para as distribuidoras a partir desta sexta

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou na tarde desta quinta-feira (22) que vai reduzir o preço do quilo (kg) gás de cozinha (GLP) de R$ 4,0265 reais para R$ 3,7842 partir de sexta-feira.

A redução de 6% equivale a uma diminuição média de R$ 3,15 para cada botijão de 13 kg, que passará a ser vendido às distribuidoras por R$ 49,19.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, diz a Petrobras em nota.

A última alteração do preço do GLP foi no dia 13 de setembro, quando o kg saiu de R$ 4,23 para R$ 4,03. Em abril, o gás preço havia saído de R$ 4,48 para R$ 4,23.

Na última segunda, a estatal já havia anunciado que reduziria o preço do diesel nas distribuidoras em R$ 0,30 o litro, saindo de R$ 5,19 para R$ 4,89. Há três semanas, foi a vez do preço da gasolina, que caiu 7%, ou R$ 0,25 por litro, saindo de R$ 3,53 para R$ 3,28.