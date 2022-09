Empossado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Joaquim

O Município de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense, deu posse, nesta última quarta (21), ao seu “Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico” e passará, agora, a contar com uma equipe diversificada focada no crescimento da economia da cidade, assim como o fomento ao turismo e ao agronegócio. A posse se deu após São Joaquim aderir ao Programa Gente Catarina, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município.

O Conselho terá caráter deliberativo e consultivo, em uma nova fase de desenvolvimento que se inicia para uma construção futura de uma cidade que busca seu melhoramento a cada dia.

Entre as atribuições do conselho está a criação de câmaras técnicas e grupos temáticos para a realização de estudos especializados como tecnologia e inovação, de atração de investimentos, da cadeia de agronegócios e desenvolvimento do turismo, saúde, economia, trabalho e muitas outras.

Veja na íntegra o Decreto que criou o Conselho de Desenvolvimento de São Joaquim: