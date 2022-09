A intoxicação de cães continua: mais marcas podem estar contaminadas com substância perigosa; Confira

Mais duas marcas de petiscos para cães estão com suspeitas de estarem com os alimentos contaminados com a substância que intoxicou e matou mais de 100 cães no Brasil, o propilenoglicol adulterado.

Conforme o advogado da empresa, Thiago Rodrigues, em entrevista ao R7, cerca de sete empresas de alimentos para animais compraram o propilenoglicol dos dois lotes investigados.

Até o momento, o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) determinou o recolhimento de produtos de cinco marcas. “A medida foi necessária após detecção do uso de dois lotes de propilenoglicol contaminados com monoetilenoglicol, adquiridos da empresa Tecno Clean”, afirmou o órgão.

Substância em alimentos para humanos

Rodrigues afirmou ao R7 que as intoxicações teriam só ocorrido com os petiscos produzidos pela Bassar Pet Food, da cidade de Guarulhos, em São Paulo. “Essas empresas estão sendo listadas no inquérito policial para que elas sejam intimadas. Não houve venda para alimentação de humanos”, afirmou o advogado.

Apesar da afirmação feita por Rodrigues, na última semana foi noticiada que a empresa Keishi, fabricante de macarrão, usou os lotes contaminados na sua produção.

Os alimentos produzidos entre os dias 25 de julho e 24 de agosto deste ano tiveram recolhimento determinado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Petisco intoxicado mata pet em Laguna

Em Santa Catarina há registro de morte de pelo menos um cachorro, no caso, em Laguna. O animal teria consumido produto da Bassar Pet Food comprovadamente.

A Bassar Pet Food, por sua vez, anunciou que interrompeu a fabricação tão logo tomou conhecimento do problema.

De acordo com os técnicos, a a substância tóxica é a mesma que contaminou as cervejas da Backer, em 2020. Há relatos de mortes de animais em pelo menos sete estados e no Distrito Federal.

Saiba o que fazer

Caso o tutor identifique a compra de um dos produtos recolhidos do mercado, a orientação é que ele acione a fabricante pelos canais de atendimento ao consumidor.

Confira marcas e produtos recolhidos do mercado até o momento:

Petitos Indústria e Comércio de Alimentos

Bifinho;

Snacks;

Petiscos.

FVO Alimentos Ltda

Bifinho Bomguytos nos sabores frango 65 g (lote 103-01);

Bifinho Bomguytos nos sabores churrasco (lotes 221-01, 228-01, 234-01 e 248-01);

Bifinho Qualitá sabor churrasco (lote 237-01);

Dudogs (lotes 237-01 e 242-01).

Peppy Pet Indústria Comércio de Alimentos para Animais

Bifinho 60 g Peppy Dog frango grelhado (lotes 5026 e 5738);

Palitinho 50 g Peppy Dog carne com batata-doce (lotes 5.280, 5.283, 5.758 e 5.759);

Palitinho 50 g Peppy Dog frango com ervilha (lotes 5.282 e 5.746);

Bifinho 500 g Peppy Dog carne assada (lotes 5.274 e 5.734);

Bifinho 60 g Peppy Dog filhotes — leite e aveia (lote 5.736);

Palitinho 50 g Peppy Dog carne com cenoura (lote 5.760).

Bassar Pet Food

Every Day sabor fígado (lote 3554);

Dental Care (lote 3467);

Upper Dog Comercial Ltda

Dogfy injetado tamanho PP (lotes 0003/202204, 0004/202206, 0006/202206, 0008/202206, 0009/202201, 0010/202206, 0012/202201, 0012/202206, 0013/202203, 0014/202206, 0015/202205, 0016/202205, 0017/202205, 0018/202206, 0023/202201, 0023/202207, 0024/202206, 0024/202207, 0027/202205, 0025/202207, 0026/202206);

Dogfy injetado tamanho P (lotes 0001/202201 a 0008/202201, 0013/202201 a 0017/202201, 0024/202201, 0007/202202, 0010/202202 a 0018/202202, 0001/202203 a 0009/202203, 0001/202204 a 0009/202204, 001/202205 a 0028/202205, 0001/202206 a 0009/202206, 0011/202206, 0013/202206, 0015/202206, 0017/202206, 0019/202206 a 0025/202206, 0030/202206 a 0033/202206, 0009/202207 a 0011/202207, 0016/202207, 0019/202207, 0020/202207, 0026/202207 a 0030/202207, 0012/202208 a 0021/202208);

Dogfy injetado tamanho M (lotes 0010/202201, 0011/202201, 0018/202201 a 0022/202201, 0001/202202 a 0009/202202, 0019/202202 a 0023/202202, 0010/202203 a 0012/202203, 0014/202203, 0004/202204, 0005/202204, 0012/202205 a 0014/202205, 0002/202206, 0027/202206 a 0029/202206, 0021/202207 e 0022/202207).

FVO Alimentos e Bassar se posicionam sobre o caso

Em nota de esclarecimento, a FVO Alimentos afirmou que vai fazer a retirada dos produtos do mercado de forma preventiva. Leia na íntegra:

“O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) recomendou, por meio do Ofício 438/2022 de 9/9/2022, que todos os fornecedores de propilenoglicol façam testes laboratoriais e garantam a conformidade do insumo para o uso alimentício. Aos fabricantes dos produtos cabe adicionar ainda mais controle na fiscalização desses fornecedores.

Mesmo sem existir indício de qualquer intercorrência relacionada às marcas da FVO Alimentos e considerando que os testes serão concluídos em cerca de 30 dias, a empresa informa que, de forma preventiva e proativa, fará a retirada dos produtos Dudogs, Patê Bomguy e Bomguytos Bifinho (nos sabores churrasco e frango & legumes) do mercado varejista em todo o território nacional.

A decisão perdurará até que fiquem prontos os resultados laboratoriais da testagem dos produtos e seja afastada qualquer possibilidade de risco em seu consumo, zelando pela saúde e bem-estar do animal.

Temos um canal de comunicação que está disponível para orientação e esclarecimento de dúvidas: sac@fvoalimentos.com.br.

A FVO Alimentos possui 55 anos de história e de comprometimento, tendo o pioneirismo no Brasil na produção de alimentos seco, úmido e petiscos. A empresa reitera que apenas os produtos específicos Dudogs, Patê Bomguy e Bomguytos Bifinho (sabores churrasco e frango & legumes) utilizam o propilenoglicol em sua composição e, portanto, serão recolhidos. Todos os outros produtos e marcas da companhia continuam sendo comercializados, não havendo dúvidas quanto à segurança para consumo dos pets, seguindo as normas técnicas e sanitárias determinadas pelo setor”.

A Bassar Pet Food também se posicionou sobre o caso. Confira:

“A empresa notificou os distribuidores, retirou os itens das lojas e está armazenando os produtos em local seguro até o fim das investigações, além de já ter iniciando o processo de ressarcimento dos consumidores”.

Até o momento, as demais marcas não se posicionaram. O espaço segue aberto.

