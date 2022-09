Primeira etapa da iluminação da Serra do Rio do Rastro é concluída

A rodovia estadual da Serra do Rio do Rastro, que liga Lauro Müller, no Sul de Santa Catarina, a Bom Jardim da Serra, na Serra catarinense, já possui um trecho iluminada e a promessa do secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira, é que até novembro a via esteja toda iluminada.

“Neste primeiro momento a iluminação está vindo do mirante e descendo a parte de cabeamento para a Serra do Rio do Rastro. Nessa segunda-feira fizemos a primeira liberação e já possuímos iluminação no trecho. Mas até o final de outubro e início de novembro devemos finalizar toda a obra e teremos toda a Serra iluminada”, comentou em entrevista ao Portal Engeplus.

Conforme o secretário, ontem foi entregue o primeiro trecho, mas a obra não é por etapas. “Para diminuir os custos, nós tivemos aquisição de materiais e com parceria da Celesc e de uma empresa específica e especializada estamos realizando a obra”, afirmou. Para a iluminação na Serra do Rio do Rastro, o investimento do Estado é de R$ 742.405,59.

Para Vieira, a intenção do Estado é recuperar por completo um patrimônio dos catarinenses. “Também temos o projeto de recuperação do pavimento rígido. Devemos licitar até o final do ano, o projeto já está pronto. Depois de anos de espera mais uma obra que era aguardada será tirada do papel”, garantiu.

