NASA choca nave contra asteroide em missão inédita

Em um momento histórico, a NASA conseguiu realizar seu primeiro impacto de uma espaçonave com um asteroide. O objetivo da agência espacial era testar sua capacidade de mudar a trajetória do objeto rochoso, como forma de se preparar para caso algum dia um meteoro venha em direção ao planeta Terra.

Impacto aconteceu aproximadamente as 20h14 desta segunda-feira (26);

Filmagem foi reproduzida pela agência em sua conta no Twitter;

Espaçonave DART se chocou contra o asteroide Dimorphos, que tem cerca de 100 metros de diâmetro.

Nesta segunda-feira (26), a missão Double Asteroid Redirection Test (DART), da NASA, chocou uma nave contra Dimorphos, o asteroide que orbita seu “irmão” Didymos. O impacto faz parte de um teste com o objetivo de causar uma leve mudança na órbita de Dimorphos, oferecendo dados essenciais para os cientistas e engenheiros desenvolverem estratégias de defesa planetária.

O impacto aconteceu às 20h15, no horário de Brasília, após a sonda DART viajar mais de 11 milhões de quilômetros até seu alvo. A DART enfrentou o desafio de navegar até Dimorphos autonomamente usando o instrumento Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation (DRACO), o único que leva a bordo.

As imagens capturadas pelo DRACO foram transmitidas em tempo real e a transmissão foi cortada após a colisão devido à perda de sinal. A DART acabou destroçada com a colisão, mas a boa notícia é que o pequeno satélite LICIAcube estava por perto para registrar a aproximação da DART, o impacto e os efeitos dele. O LICIACube entrou em ação cerca de três minutos após a colisão, capturando imagens e vídeos da pluma de detritos ejetada do asteroide e, com sorte, o satélite pode até conseguir identificar a cratera deixada pela colisão.

Agora, a cratera deixada pela colisão da DART oferecerá informações importantes para o cientistas. Ao mapear a formação, eles podem aprimorar os modelos necessários para desenhar missões de defesa planetária no futuro. Além disso, a nova cratera poderá ajudá-los a entender melhor as propriedades da estrutura e interior de Dimorphos.

Dimorphos: o asteroide alvo da missão DART

A DART viajou rumo a Didymos, um asteroide binário formado por dois objetos. O maior deles, Didymos, tem cerca de 780 m de diâmetro; já Dimorphos, sua “lua”, mede cerca de 160 m e orbita o maior a cada 11 horas e 55 minutos. Com o impacto, o período de rotação de Dimorphos deve ter sofrido uma alteração de cerca de 200 segundos.

Com informações: Canaltchec