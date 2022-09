No dia do primeiro turno das eleições de 2022, que ocorre neste domingo (2), não haverá Lei Seca em Santa Catarina.

Após conversa com o governador em exercício, Moacir Sopelsa, a presidente da Abrasel no estado, Juliana Mota, comemora a decisão. Isso porque, segundo ela, a medida garante a movimentação dos bares e restaurantes durante o fim de semana.

“É um período de crise para o setor e também temos um histórico de ordem em nossas eleições”, comenta.

Com informações: SCC10