Confira os deputados estaduais eleitos em Santa Catarina

Neste 2 de outubro, 593 candidatos disputaram uma das 40 vagas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Destas, o legislativo estadual contará com 40 nomes para mandato que inicia em janeiro de 2023.

A parlamentar Ana Campagnolo (PL) foi a mais votada, com 196.521 votos. A definição dos nomes ocorreu após a apuração de 100% das urnas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Abaixo confira os demais nomes escolhidos para representação popular na Assembleia Legislativa de Santa Catarina nos próximos quatro anos.

Confira lista dos deputados estaduais eleitos:

Ana Campagnolo (PL)

Luciane Carminatti (PT)

Antídio Lunelli (MDB)

Sargento Lima (PL)

Mauro de Nadal (MDB)

Mauricio Eskudlark (PL)

Jerry Comper (MDB)

Paulinha (PODE)

Zé Milton (PP)

Mario Motta (PSD)

Jessé Lopes (PL)

Fernando Krelling (MDB)

Julio Garcia (PSD)

Marcos Vieira (PSDB)

Carlos Humberto (PL)

Altair Silva (PP)

Volnei Weber (MDB)

Ivan Naatz (PL)

Camilo Martins (PODE)

Sergio Motta (REPU)

Berlanda (PL)

Marquito Marcos José Abreu (PSOL)

Dr. Vicente (PSDB)

Marcius Machado (PL)

Neodi Saretta (PT)

Napoleão Bernardes (PSD)

Delegado Egidio Ferrari (PTB)

Fabiano da Luz (PT)

Tiago Zilli (MDB)

Jair Miotto (UNIÃO)

Massocco (PL)

Pepê Collaço (PP)

Rodrigo Minotto (PDT)

Repórter Sérgio Guimarães (UNIÃO)

Oscar Gutz (PL)

Padre Pedro (PT)

Marcos da Rosa (UNIÃO)

Soratto (PL)

Lucas Neves (PODE)

Os deputados estaduais são os representantes da população do estado e compõem as assembleias legislativas, sendo responsáveis pela elaboração e aprovação de leis que estiverem relacionadas de temas pertinentes ao território estadual.

Com mandato de 4 anos, os deputados estaduais participam das sessões plenárias do parlamento estadual e dos trabalhos das comissões. Atendem os eleitores de sua região, representantes de entidades, lideranças de diversos segmentos e órgãos governamentais.

Cada unidade da federação tem de 24 a 94 deputados estaduais. O número varia de acordo com a quantidade de eleitores e a representação do estado na Câmara dos Deputados. A função principal do deputado estadual é a de apresentar projetos de leis, emendas à constituição estadual, decretos legislativos, além de votar outros projetos encaminhados por outros deputados e pelo governador.

Os parlamentares estaduais também são responsáveis pela fiscalização contábil e financeira do estado. Entre as prerrogativas está a possibilidade de fazer diligências pessoais e fiscalizar o trabalho dos órgãos públicos.