Carol de Toni é eleita deputada federal mais votada por SC

Em Santa Catarina, o candidato mais votado foi Carol De Toni (PL). No total, o Estado tem 16 vagas na Câmara dos Deputados. Foram 303 candidatos para o cargo neste ano.

A candidata mais votada foi Carol de Toni (PL), que tinha 224.082 votos, com 97,94% das urnas apuradas. Ela tem 36 anos é advogada e atua como deputada federal, eleita em 2018. Na Cãmara Federal, foi vice-líder do governo em 2019, 3ª Vice-Presidente da CCJ e relatora da PEC da Prisão em 2ª Instância, do MEI Caminhoneiro e da Lei 13.968/19, que tipificou o crime de incitação ao suicídio e à automutilação.

O número de vagas na Câmara de Deputados é proporcional à população dos estados e do Distrito Federal, não podendo ultrapassar o número máximo de 513 representantes por unidade da federação.