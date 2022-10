Confira como foi a votação em São Joaquim para eleição 2022

As eleições no município de São Joaquim aconteceram normalmente no domingo (02). Alguns locais os eleitores ficaram bastante tempo nas filas, mas conseguiram votar.

Algumas sessões passaram das 17h, mas ocorrendo sem registros de problemas maiores.

Com o término das apurações, podemos conferir os números de votos na cidade. Confira como foram os candidatos.

Presidente São Joaquim

Bolsonaro 7599

Lula 5564

Governo

Moisés 5737

Jorginho 3402

Décio lima 2246

Amin 1377

Gean 823

Senado

Colombo 5900

Seif 3155

Berger 1641

Maldaner 1041

Kenedy 519

Deputado estadual 10 mais votados São Joaquim (Alguns não se elegeram)

Március Machado 1478

Paulinha 1271

Camilo 1009

Edilene 953 votos

Lucas Neves 673

Sareta 419

João Amin 392

Jerry Comper 355

Rondinelli 339

Mário Mota 266

Deputado federal 10 mais votados (Alguns não se elegeram)

Carme Zanoto 2748

Colato 2171

GiovannaSá 1535

Pedro uczai 842

Daniel Freitas 535

Ângela amin 355

Julia ZANATA 366

Fábio Schiochet 350

Paula lima 256

Goeten 197