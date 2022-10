Choque elétrico deixa homem com 20% do corpo queimado em SC

Vítima foi atingida enquanto mexia em fiações de uma caixa de passagem.

Um homem ficou com cerca de 20% do corpo queimado após um choque elétrico, em Itajaí, na tarde desta segunda-feira (03). De acordo com os Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida por uma descarga elétrica enquanto trabalhava em fiações de uma caixa de passagem de alta tensão.

Deixando o homem desorientado, o curto circuito atingiu membros como as mãos, antebraços e a cabeça. Ele também estava com falta de ar e foi conduzido ao Hospital Marieta, “devido a possibilidade de danos em vias aéreas e órgãos internos”.

Com informações: SCC