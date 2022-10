Dead Jungle Sledge a banda catarinense de metal extremo alternativo lança campanha crowdfunding para lançamento de videoclip

A formidávvel banda Dead Jungle Sledge lançou recentemente uma campanha crowdfunding no objetivo de angariar recursos para o lançamento do videoclipe do impressionante hit denominado “Irrational Beings“, vale muito a pena auxiliar essa nova geração de músicos do rock catarinense:

Link da campanha:

https://www.kickante.com.br/crowdfunding/dead-jungle-sledge-irrational-beings-videoclipe

A banda foi fundada em 2016, possui um album lançado “Unmask”, e seu primeiro clipe “Strain”.

A banda carrega no estilo o experimentalismo que vai desde o Progressivo, Death, ao metal moderno, trazendo personalidade com as misturas de elementos, inovando e deixando seu som único.

A banda está caminhando para lançar o seu segundo álbum, álbum do qual o single “Irrational Beings” irá fazer parte.”

O projeto consiste no videoclipe da nova música “Irrational Beings”. Que trata do contraste entre os homens e os animais, que traz uma ameaça a vida e ao ecossistema em geral, tentando trazer o despertar pra esse tema tão importante, abordando a nossa cultura e expressando todo este sentimento em arte, para ressignificarmos a nossa existência.

Mostrando toda nossa irresponsabilidade com o planeta, mostra toda a nossa irracionalidade perante a vida.

Para que os contribuintes também possam ganhar, iremos sortear alguns itens:

5 CAMISETAS DEAD JUNGLE SLEDGE + ADESIVOS

10 POSTERS + ADESIVOS

O valor arrecadado da campanha será destinado aos seguintes trabalhos:

Produção e captação de imagens

Edição

Fotografia

Locação

Deslocamento

Divulgação

Making of

Iluminação

Segue os links abaixo:

Youtube – https://www.youtube.com/c/DeadJungleSledge

Clipe – https://www.youtube.com/watch?v=bB4gIfAjDYQ

Spotify – https://open.spotify.com/album/6XVgGRRn32qWMQDGFUdUIC

Instagram – https://www.instagram.com/deadjunglesledgeofficial/

Facebook – https://www.facebook.com/deadjunglesledge/







