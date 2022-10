PENSO, LOGO DESTINO – Colégio São José lança projeto de recolhimento de lâmpadas, pilhas e baterias velhas

O Colégio São José, em especial os estudantes do 2º ano 2, juntamente com o Instituto do Meio Ambiente (IMA), está realizando no componente curricular Trilhas de Aprofundamento o projeto Logística Reversa, este tem por objetivo dar o destino correto a lâmpadas, pilhas e baterias que não possuem mais utilidade.

É fundamental que a comunidade joaquinense abrace esta causa também, pois não há no município um local adequado para o descarte deste material, é válido pontuar que, jogar este tipo de resíduo em um lixo comum, prejudica de forma muito agressiva o meio ambiente. No dia 20 de outubro, próxima quinta-feira, acontecerá na praça Cesário Amarante a ação: Penso, Logo Destino, a partir das 9h até as 16h, a população munícipe pode levar até o evento o material para descarte, além disso, a escola está recolhendo os produtos a serem destinados ao local correto, a coleta realizar-se-á ate o dia 22 de novembro. Faça sua parte, contribua para um ambiente melhor!