Há mais de 29 anos Maria Olanda faz o especial Dia das Crianças em São Joaquim

Mais um ano que o casal proporciona a alegria de muitas crianças na tarde da última quarta-feira, 12. Onde Maria Olanda Ferreira organiza, há mais de 29 anos, um evento solidário ao Dia das Crianças no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na gélida cidade de São Joaquim. O casal tem um grande carinho e amor por essas crianças do bairro e contaram com a ajuda da comunidade para realizar este evento que é fazer uma criança sorrir com bolos, cachorros-quentes, balas e brinquedos.

“Eu adoro crianças, eu quero fazer as crianças sorrir, tudo eu não posso dar, mas o pouco que eu estou dando e fazendo eu quero que saibam que é de coração” Respondeu emocionada a dona Maria Olanda.

Neste ano de 2022, Maria Olanda e seu marido conseguiram, com a ajuda da comunidade, arrecadar o suficiente para fazer a festa da criançada no Bairro Nossa Senhora Aparecida com direito, até mesmo, a mais de 3 metros de bolo. Além da comunidade, Maria Olanda contou com a participação a apoio do Padre Pablo, através da Igreja Católica, dando a benção ao todos em uma missa especial nesta importante data para o devotos de Nossa Senhora Aparecida e em comemoração ao Dia das Crianças.

A Comunidade toda agradece ao seu carinho e empenho pelos pequeninos.