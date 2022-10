São Joaquim recebe a Turnê “Os Quatro Cantos de Santa Catarina”

Anota na agenda, a cidade de São Joaquim recebe no dia 22 de outubro, às 19h, na Casa da Cultura a Turnê Estadual “Os Quatro Cantos de Santa Catarina”.

O recital de Canto e Piano será interpretado pelo Barítono Douglas Hahn e pelo pianista Alexandre Dietrich, artistas atuantes no cenário catarinense e com prestigiadas carreiras nacionais e internacionais.

Serão interpretadas canções nos idiomas português, alemão, italiano e dialeto indígena. Com obras dos compositores Robert Schumann, Franz Schubert, Francesco Paolo Tosti, Waldemar Henrique, Jaime Ovalle , entre outros.

A Turnê foi viabilizada pelo Programa de Incentivo a Cultura – PIC, Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina, com o Incentivo do Instituto Carlos Roberto Hansen – ICRH e Grupo Tigre.

Sábado, 22/10/2022 às 19h

Casa da Cultura

Entrada Gratuita

Classificação Livre

Silvestre Produções

Estaremos esperando você para o recital.