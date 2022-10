Produtos para alisar o cabelo mais que dobram o risco de câncer de útero, alerta estudo

Produtos para alisar o cabelo podem aumentar de forma significativa o risco de desenvolver câncer de útero entre mulheres que os usam frequentemente, sugeriu na segunda-feira (17) um estudo de ampla escala.

“Estimamos que 1.64% das mulheres que nunca usaram produtos para alisar o cabelo poderiam desenvolver câncer de útero até os 70 anos, mas para usuária frequentes, esse risco aumenta para 4.05%, disse a líder do estudo, Alexandra White, do Instituto Nacional de Segurança de Saúde Ambiental (NIEHS) dos EUA, em uma declaração.

“Entretanto, é importante colocar essa informação em contexto. O câncer de útero é um tipo relativamente raro”, acrescentou ela.

Mesmo assim, ele é o câncer ginecológico mais comum nos EUA, de acordo com o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), com as taxas aumentando, principalmente entre mulheres negras.

Pesquisadores rastrearam 33.947 de mulheres racialmente diversas, com idades entre 35 e 74 anos, por uma média de cerca de 11 anos. Durante esse tempo, 378 mulheres desenvolveram câncer de útero.

Estudos anteriores mostraram que produtos para alisar o cabelo contêm as chamadas substâncias químicas que causam desregulação endócrina. Anteriormente, os produtos foram associados a riscos maiores de câncer de mama e de ovário.

A ligação entre o uso de produtos para alisar cabelo e câncer de útero não fez diferença por raça no estudo.

Entretanto, “como mulheres negras usam produtos para alisar o cabelo ou para relaxamento com mais frequência e tendem a iniciar a utilização mais cedo do que outras etnias, essas descobertas podem ser ainda mais relevantes para elas”, disse Che-Jung do NIEHS em uma declaração.

Fonte: Uol