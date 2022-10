Preço da gasolina sobe nos postos depois de 15 semanas de queda, diz ANP

Depois de 15 semanas de queda, o preço da gasolina nos postos registrou alta, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O valor médio do litro passou de R$ 4,79, entre os dias 2 e 8 de outubro, para R$ 4,86, na semana passada. É a um avanço de 1,46%.

Uma fonte do setor explicou que os postos aproveitaram os preços baixos por quase três meses para recuperar sua margem de lucro. Um representante do setor lembrou ainda que parte das distribuidoras também vem fazendo pequenos reajustes por conta do mix de derivados importados com o vendido pela Petrobras.

Fonte: Agência O Globo